Pirate Chain (ARRR) teave Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Ametlik veebisait: https://piratechain.com/ Valge raamat: https://piratechain.com/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://explorer.piratechain.com/ Ostke ARRR kohe!

Pirate Chain (ARRR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pirate Chain (ARRR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M Koguvaru: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M Ringlev varu: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Praegune hind: $ 0.2257 $ 0.2257 $ 0.2257 Lisateave Pirate Chain (ARRR) hinna kohta

Pirate Chain (ARRR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pirate Chain (ARRR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARRR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARRR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARRR tokeni tokenoomikat, avastage ARRR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARRR Kas olete huvitatud Pirate Chain (ARRR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARRR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARRR MEXC-ist osta!

Pirate Chain (ARRR) hinna ajalugu ARRR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARRR hinna ajalugu kohe!

ARRR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARRR võiks suunduda? Meie ARRR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARRR tokeni hinna ennustust kohe!

