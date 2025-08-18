Rohkem infot APU

Apu Apustaja logo

Apu Apustaja hind(APU)

1 APU/USD reaalajas hind:

$0.0002665
$0.0002665$0.0002665
-2.13%1D
USD
Apu Apustaja (APU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:55 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002517
$ 0.0002517$ 0.0002517
24 h madal
$ 0.0002779
$ 0.0002779$ 0.0002779
24 h kõrge

$ 0.0002517
$ 0.0002517$ 0.0002517

$ 0.0002779
$ 0.0002779$ 0.0002779

$ 0.001467208055895663
$ 0.001467208055895663$ 0.001467208055895663

$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029$ 0.00000001170769029

-1.74%

-2.13%

-1.59%

-1.59%

Apu Apustaja (APU) reaalajas hind on $ 0.0002665. Viimase 24 tunni jooksul APU kaubeldud madalaim $ 0.0002517 ja kõrgeim $ 0.0002779 näitab aktiivset turu volatiivsust. APUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001467208055895663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000001170769029.

Lüliajalise tootluse osas on APU muutunud -1.74% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -1.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apu Apustaja (APU) – turuteave

No.410

$ 90.05M
$ 90.05M$ 90.05M

$ 58.27K
$ 58.27K$ 58.27K

$ 112.11M
$ 112.11M$ 112.11M

337.89B
337.89B 337.89B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

337,892,157,625.5295
337,892,157,625.5295 337,892,157,625.5295

80.31%

ETH

Apu Apustaja praegune turukapitalisatsioon on $ 90.05M $ 58.27K 24 tunnise kauplemismahuga. APU ringlev varu on 337.89B, mille koguvaru on 337892157625.5295. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.11M.

Apu Apustaja (APU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Apu Apustaja tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000058-2.13%
30 päeva$ +0.0000361+15.66%
60 päeva$ +0.0000784+41.67%
90 päeva$ +0.0000235+9.67%
Apu Apustaja Hinnamuutus täna

Täna registreeris APU muutuse $ -0.0000058 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Apu Apustaja 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000361 (+15.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Apu Apustaja 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APU $ +0.0000784 (+41.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Apu Apustaja 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000235 (+9.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Apu Apustaja (APU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Apu Apustaja hinnaajaloo lehte.

Mis on Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Apu Apustaja investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Apu Apustaja kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Apu Apustaja ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Apu Apustaja hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apu Apustaja (APU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apu Apustaja (APU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apu Apustaja nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apu Apustaja hinna ennustust kohe!

Apu Apustaja (APU) tokenoomika

Apu Apustaja (APU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Apu Apustaja (APU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Apu Apustaja osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Apu Apustaja osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APU kohalike valuutade suhtes

1 Apu Apustaja(APU)/VND
7.0129475
1 Apu Apustaja(APU)/AUD
A$0.00040508
1 Apu Apustaja(APU)/GBP
0.000194545
1 Apu Apustaja(APU)/EUR
0.000226525
1 Apu Apustaja(APU)/USD
$0.0002665
1 Apu Apustaja(APU)/MYR
RM0.001121965
1 Apu Apustaja(APU)/TRY
0.010870535
1 Apu Apustaja(APU)/JPY
¥0.0391755
1 Apu Apustaja(APU)/ARS
ARS$0.345653165
1 Apu Apustaja(APU)/RUB
0.021258705
1 Apu Apustaja(APU)/INR
0.023321415
1 Apu Apustaja(APU)/IDR
Rp4.298386495
1 Apu Apustaja(APU)/KRW
0.37013652
1 Apu Apustaja(APU)/PHP
0.015070575
1 Apu Apustaja(APU)/EGP
￡E.0.012869285
1 Apu Apustaja(APU)/BRL
R$0.0014391
1 Apu Apustaja(APU)/CAD
C$0.00036777
1 Apu Apustaja(APU)/BDT
0.03236376
1 Apu Apustaja(APU)/NGN
0.40874171
1 Apu Apustaja(APU)/UAH
0.010982465
1 Apu Apustaja(APU)/VES
Bs0.0359775
1 Apu Apustaja(APU)/CLP
$0.256906
1 Apu Apustaja(APU)/PKR
Rs0.07549412
1 Apu Apustaja(APU)/KZT
0.144285765
1 Apu Apustaja(APU)/THB
฿0.008637265
1 Apu Apustaja(APU)/TWD
NT$0.008002995
1 Apu Apustaja(APU)/AED
د.إ0.000978055
1 Apu Apustaja(APU)/CHF
Fr0.0002132
1 Apu Apustaja(APU)/HKD
HK$0.00208403
1 Apu Apustaja(APU)/AMD
֏0.10187229
1 Apu Apustaja(APU)/MAD
.د.م0.002395835
1 Apu Apustaja(APU)/MXN
$0.004991545
1 Apu Apustaja(APU)/PLN
0.00097006
1 Apu Apustaja(APU)/RON
лв0.00115128
1 Apu Apustaja(APU)/SEK
kr0.00254241
1 Apu Apustaja(APU)/BGN
лв0.000445055
1 Apu Apustaja(APU)/HUF
Ft0.090063675
1 Apu Apustaja(APU)/CZK
0.00558051
1 Apu Apustaja(APU)/KWD
د.ك0.0000812825
1 Apu Apustaja(APU)/ILS
0.000898105
1 Apu Apustaja(APU)/NOK
kr0.002710305
1 Apu Apustaja(APU)/NZD
$0.00044772

Apu Apustaja ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Apu Apustaja võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Apu Apustaja ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apu Apustaja kohta

Kui palju on Apu Apustaja (APU) tänapäeval väärt?
Reaalajas APU hind USD on 0.0002665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APU/USD hind?
Praegune hind APU/USD on $ 0.0002665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apu Apustaja turukapitalisatsioon?
APU turukapitalisatsioon on $ 90.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APU ringlev varu?
APU ringlev varu on 337.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APU (ATH) hind?
APU saavutab ATH hinna summas 0.001467208055895663 USD.
Mis oli kõigi aegade APU madalaim (ATL) hind?
APU nägi ATL hinda summas 0.00000001170769029 USD.
Milline on APU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APU kauplemismaht on $ 58.27K USD.
Kas APU sel aastal kõrgemale ka suundub?
APU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:55 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

