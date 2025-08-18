Apu Apustaja (APU) reaalajas hind on $ 0.0002665. Viimase 24 tunni jooksul APU kaubeldud madalaim $ 0.0002517 ja kõrgeim $ 0.0002779 näitab aktiivset turu volatiivsust. APUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001467208055895663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000001170769029.
Lüliajalise tootluse osas on APU muutunud -1.74% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -1.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Apu Apustaja (APU) – turuteave
$ 90.05M
$ 58.27K
$ 112.11M
337.89B
420,690,000,000
337,892,157,625.5295
80.31%
ETH
Apu Apustaja praegune turukapitalisatsioon on $ 90.05M$ 58.27K 24 tunnise kauplemismahuga. APU ringlev varu on 337.89B, mille koguvaru on 337892157625.5295. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.11M.
Apu Apustaja (APU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Apu Apustaja tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000058
-2.13%
30 päeva
$ +0.0000361
+15.66%
60 päeva
$ +0.0000784
+41.67%
90 päeva
$ +0.0000235
+9.67%
Apu Apustaja Hinnamuutus täna
Täna registreeris APU muutuse $ -0.0000058 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Apu Apustaja 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000361 (+15.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Apu Apustaja 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APU $ +0.0000784 (+41.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Apu Apustaja 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000235 (+9.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Apu Apustaja (APU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.
Apu Apustaja on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Apu Apustaja investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida APU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Apu Apustaja kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Apu Apustaja ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Apu Apustaja hinna ennustus (USD)
Kui palju on Apu Apustaja (APU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apu Apustaja (APU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apu Apustaja nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Apu Apustaja (APU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Apu Apustaja (APU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Apu Apustaja osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Apu Apustaja osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
