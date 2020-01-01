Apu Apustaja (APU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apu Apustaja (APU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apu Apustaja (APU) teave APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Ametlik veebisait: https://apu.com/ Valge raamat: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Ostke APU kohe!

Apu Apustaja (APU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apu Apustaja (APU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.01M $ 77.01M $ 77.01M Koguvaru: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Ringlev varu: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.88M $ 95.88M $ 95.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Praegune hind: $ 0.0002279 $ 0.0002279 $ 0.0002279 Lisateave Apu Apustaja (APU) hinna kohta

Apu Apustaja (APU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apu Apustaja (APU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APU tokeni tokenoomikat, avastage APU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APU Kas olete huvitatud Apu Apustaja (APU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APU MEXC-ist osta!

Apu Apustaja (APU) hinna ajalugu APU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APU hinna ajalugu kohe!

APU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APU võiks suunduda? Meie APU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APU tokeni hinna ennustust kohe!

