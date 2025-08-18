Rohkem infot ANYONE

ANyONe Protocol (ANYONE) reaalajas hinnagraafik
ANyONe Protocol (ANYONE) hinna teave (USD)

ANyONe Protocol (ANYONE) reaalajas hind on $ 0.7328. Viimase 24 tunni jooksul ANYONE kaubeldud madalaim $ 0.7122 ja kõrgeim $ 0.765 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANYONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.2902790570354257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.22281469458291092.

Lüliajalise tootluse osas on ANYONE muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +9.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ANyONe Protocol (ANYONE) – turuteave

No.469

$ 71.45M
$ 71.45M$ 71.45M

$ 212.35K
$ 212.35K$ 212.35K

$ 73.28M
$ 73.28M$ 73.28M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

ANyONe Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 71.45M $ 212.35K 24 tunnise kauplemismahuga. ANYONE ringlev varu on 97.50M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.28M.

ANyONe Protocol (ANYONE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ANyONe Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005761-0.77%
30 päeva$ -0.0216-2.87%
60 päeva$ +0.4186+133.22%
90 päeva$ +0.2316+46.20%
ANyONe Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANYONE muutuse $ -0.005761 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ANyONe Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0216 (-2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ANyONe Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANYONE $ +0.4186 (+133.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ANyONe Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2316 (+46.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ANyONe Protocol (ANYONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ANyONe Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ANyONe Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANYONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ANyONe Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ANyONe Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ANyONe Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ANyONe Protocol (ANYONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANyONe Protocol (ANYONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANyONe Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ANyONe Protocol hinna ennustust kohe!

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANYONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ANyONe Protocol (ANYONE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ANyONe Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ANyONe Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANYONE kohalike valuutade suhtes

1 ANyONe Protocol(ANYONE)/VND
19,283.632
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/AUD
A$1.113856
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/GBP
0.534944
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/EUR
0.62288
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/USD
$0.7328
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/MYR
RM3.085088
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/TRY
29.890912
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/JPY
¥107.7216
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/ARS
ARS$950.448928
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/RUB
58.411488
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/INR
64.127328
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/IDR
Rp11,819.353184
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/KRW
1,017.771264
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/PHP
41.43984
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/EGP
￡E.35.364928
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/BRL
R$3.95712
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/CAD
C$1.011264
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/BDT
88.991232
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/NGN
1,123.924672
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/UAH
30.198688
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/VES
Bs98.928
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/CLP
$706.4192
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/PKR
Rs207.587584
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/KZT
396.745248
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/THB
฿23.735392
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/TWD
NT$22.005984
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/AED
د.إ2.689376
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/CHF
Fr0.58624
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/HKD
HK$5.730496
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/AMD
֏280.120128
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/MAD
.د.م6.587872
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/MXN
$13.827936
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/PLN
2.667392
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/RON
лв3.165696
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/SEK
kr6.99824
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/BGN
лв1.223776
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/HUF
Ft247.39328
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/CZK
15.31552
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/KWD
د.ك0.223504
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/ILS
2.469536
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/NOK
kr7.467232
1 ANyONe Protocol(ANYONE)/NZD
$1.231104

ANyONe Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ANyONe Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ANyONe Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANyONe Protocol kohta

Kui palju on ANyONe Protocol (ANYONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANYONE hind USD on 0.7328 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANYONE/USD hind?
Praegune hind ANYONE/USD on $ 0.7328. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ANyONe Protocol turukapitalisatsioon?
ANYONE turukapitalisatsioon on $ 71.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANYONE ringlev varu?
ANYONE ringlev varu on 97.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANYONE (ATH) hind?
ANYONE saavutab ATH hinna summas 2.2902790570354257 USD.
Mis oli kõigi aegade ANYONE madalaim (ATL) hind?
ANYONE nägi ATL hinda summas 0.22281469458291092 USD.
Milline on ANYONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANYONE kauplemismaht on $ 212.35K USD.
Kas ANYONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANYONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANYONE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

