ANyONe Protocol (ANYONE) reaalajas hind on $ 0.7328. Viimase 24 tunni jooksul ANYONE kaubeldud madalaim $ 0.7122 ja kõrgeim $ 0.765 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANYONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.2902790570354257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.22281469458291092.
Lüliajalise tootluse osas on ANYONE muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +9.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ANyONe Protocol (ANYONE) – turuteave
No.469
$ 71.45M
$ 212.35K
$ 73.28M
97.50M
100,000,000
100,000,000
97.49%
ETH
ANyONe Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 71.45M$ 212.35K 24 tunnise kauplemismahuga. ANYONE ringlev varu on 97.50M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.28M.
ANyONe Protocol (ANYONE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ANyONe Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005761
-0.77%
30 päeva
$ -0.0216
-2.87%
60 päeva
$ +0.4186
+133.22%
90 päeva
$ +0.2316
+46.20%
ANyONe Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANYONE muutuse $ -0.005761 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ANyONe Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0216 (-2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ANyONe Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANYONE $ +0.4186 (+133.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ANyONe Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2316 (+46.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ANyONe Protocol (ANYONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.
Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.
ANyONe Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANYONE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ANyONe Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ANyONe Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks.
ANyONe Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on ANyONe Protocol (ANYONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANyONe Protocol (ANYONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANyONe Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANYONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ANyONe Protocol (ANYONE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ANyONe Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.