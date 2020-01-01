ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANyONe Protocol (ANYONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) teave Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Ametlik veebisait: https://anyone.io Valge raamat: https://docs.anyone.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Ostke ANYONE kohe!

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANyONe Protocol (ANYONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.33M $ 60.33M $ 60.33M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.88M $ 61.88M $ 61.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Kõigi aegade madalaim: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Praegune hind: $ 0.6188 $ 0.6188 $ 0.6188 Lisateave ANyONe Protocol (ANYONE) hinna kohta

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANyONe Protocol (ANYONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANYONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANYONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANYONE tokeni tokenoomikat, avastage ANYONE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANYONE Kas olete huvitatud ANyONe Protocol (ANYONE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANYONE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANYONE MEXC-ist osta!

ANyONe Protocol (ANYONE) hinna ajalugu ANYONE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANYONE hinna ajalugu kohe!

ANYONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANYONE võiks suunduda? Meie ANYONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANYONE tokeni hinna ennustust kohe!

