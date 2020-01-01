Alchemist AI (ALCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alchemist AI (ALCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alchemist AI (ALCH) teave Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Ametlik veebisait: https://www.alchemistai.app/ Valge raamat: https://docs.alchemistai.app/docs Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Ostke ALCH kohe!

Alchemist AI (ALCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alchemist AI (ALCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.80M $ 120.80M $ 120.80M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 142.12M $ 142.12M $ 142.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Praegune hind: $ 0.14212 $ 0.14212 $ 0.14212 Lisateave Alchemist AI (ALCH) hinna kohta

Alchemist AI (ALCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alchemist AI (ALCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALCH tokeni tokenoomikat, avastage ALCH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALCH Kas olete huvitatud Alchemist AI (ALCH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALCH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALCH MEXC-ist osta!

Alchemist AI (ALCH) hinna ajalugu ALCH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALCH hinna ajalugu kohe!

ALCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALCH võiks suunduda? Meie ALCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALCH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!