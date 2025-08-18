Alchemist AI (ALCH) reaalajas hind on $ 0.14286. Viimase 24 tunni jooksul ALCH kaubeldud madalaim $ 0.13673 ja kõrgeim $ 0.14374 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23717574498348756 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032770722617208.
Lüliajalise tootluse osas on ALCH muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, +0.60% 24 tunni vältel +1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alchemist AI (ALCH) – turuteave
No.333
$ 121.43M
$ 121.43M$ 121.43M
$ 47.20K
$ 47.20K$ 47.20K
$ 142.86M
$ 142.86M$ 142.86M
850.00M
850.00M 850.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
85.00%
SOL
Alchemist AI praegune turukapitalisatsioon on $ 121.43M$ 47.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ALCH ringlev varu on 850.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 142.86M.
Alchemist AI (ALCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alchemist AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0008525
+0.60%
30 päeva
$ +0.00293
+2.09%
60 päeva
$ +0.01695
+13.46%
90 päeva
$ -0.0129
-8.29%
Alchemist AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALCH muutuse $ +0.0008525 (+0.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alchemist AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00293 (+2.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alchemist AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALCH $ +0.01695 (+13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alchemist AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0129 (-8.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Alchemist AI (ALCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.
Alchemist AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Alchemist AI (ALCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemist AI (ALCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemist AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Alchemist AI (ALCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
