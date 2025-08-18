Rohkem infot ALCH

Alchemist AI hind(ALCH)

1 ALCH/USD reaalajas hind:

$0.14293
$0.14293$0.14293
+0.60%1D
USD
Alchemist AI (ALCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:03:02 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13673
$ 0.13673$ 0.13673
24 h madal
$ 0.14374
$ 0.14374$ 0.14374
24 h kõrge

$ 0.13673
$ 0.13673$ 0.13673

$ 0.14374
$ 0.14374$ 0.14374

$ 0.23717574498348756
$ 0.23717574498348756$ 0.23717574498348756

$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208$ 0.00032770722617208

+0.45%

+0.60%

+1.91%

+1.91%

Alchemist AI (ALCH) reaalajas hind on $ 0.14286. Viimase 24 tunni jooksul ALCH kaubeldud madalaim $ 0.13673 ja kõrgeim $ 0.14374 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23717574498348756 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032770722617208.

Lüliajalise tootluse osas on ALCH muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, +0.60% 24 tunni vältel +1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alchemist AI (ALCH) – turuteave

No.333

$ 121.43M
$ 121.43M$ 121.43M

$ 47.20K
$ 47.20K$ 47.20K

$ 142.86M
$ 142.86M$ 142.86M

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.00%

SOL

Alchemist AI praegune turukapitalisatsioon on $ 121.43M $ 47.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ALCH ringlev varu on 850.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 142.86M.

Alchemist AI (ALCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alchemist AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0008525+0.60%
30 päeva$ +0.00293+2.09%
60 päeva$ +0.01695+13.46%
90 päeva$ -0.0129-8.29%
Alchemist AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALCH muutuse $ +0.0008525 (+0.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alchemist AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00293 (+2.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alchemist AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALCH $ +0.01695 (+13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alchemist AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0129 (-8.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alchemist AI (ALCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alchemist AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alchemist AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alchemist AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alchemist AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alchemist AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alchemist AI (ALCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemist AI (ALCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemist AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alchemist AI hinna ennustust kohe!

Alchemist AI (ALCH) tokenoomika

Alchemist AI (ALCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alchemist AI (ALCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alchemist AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alchemist AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALCH kohalike valuutade suhtes

Alchemist AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alchemist AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alchemist AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemist AI kohta

Kui palju on Alchemist AI (ALCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALCH hind USD on 0.14286 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALCH/USD hind?
Praegune hind ALCH/USD on $ 0.14286. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alchemist AI turukapitalisatsioon?
ALCH turukapitalisatsioon on $ 121.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALCH ringlev varu?
ALCH ringlev varu on 850.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALCH (ATH) hind?
ALCH saavutab ATH hinna summas 0.23717574498348756 USD.
Mis oli kõigi aegade ALCH madalaim (ATL) hind?
ALCH nägi ATL hinda summas 0.00032770722617208 USD.
Milline on ALCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALCH kauplemismaht on $ 47.20K USD.
Kas ALCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALCH hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

