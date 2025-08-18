AIT Protocol (AITPROTOCOL) reaalajas hind on $ 0.01149. Viimase 24 tunni jooksul AITPROTOCOL kaubeldud madalaim $ 0.01052 ja kõrgeim $ 0.01191 näitab aktiivset turu volatiivsust. AITPROTOCOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2080092865071796 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007936425794075127.
Lüliajalise tootluse osas on AITPROTOCOL muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel -19.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) – turuteave
No.1617
$ 3.39M
$ 3.87K
$ 3.42M
295.16M
297,604,759.67804533
ETH
AIT Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.39M$ 3.87K 24 tunnise kauplemismahuga. AITPROTOCOL ringlev varu on 295.16M, mille koguvaru on 297604759.67804533. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AIT Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000129
-1.11%
30 päeva
$ -0.00561
-32.81%
60 päeva
$ +0.00102
+9.74%
90 päeva
$ -0.00766
-40.00%
AIT Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris AITPROTOCOL muutuse $ -0.000129 (-1.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AIT Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00561 (-32.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AIT Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AITPROTOCOL $ +0.00102 (+9.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AIT Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00766 (-40.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AIT Protocol (AITPROTOCOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIT Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AITPROTOCOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AIT Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIT Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AIT Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on AIT Protocol (AITPROTOCOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIT Protocol (AITPROTOCOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AITPROTOCOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AIT Protocol (AITPROTOCOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AIT Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIT Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
