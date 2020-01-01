AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIT Protocol (AITPROTOCOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) teave The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Ametlik veebisait: https://aitprotocol.ai/ Valge raamat: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Ostke AITPROTOCOL kohe!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIT Protocol (AITPROTOCOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Koguvaru: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Ringlev varu: $ 295.47M $ 295.47M $ 295.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 Praegune hind: $ 0.00985 $ 0.00985 $ 0.00985 Lisateave AIT Protocol (AITPROTOCOL) hinna kohta

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AITPROTOCOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AITPROTOCOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AITPROTOCOL tokeni tokenoomikat, avastage AITPROTOCOL tokeni reaalajas hinda!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) hinna ajalugu AITPROTOCOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AITPROTOCOL hinna ajalugu kohe!

AITPROTOCOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AITPROTOCOL võiks suunduda? Meie AITPROTOCOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AITPROTOCOL tokeni hinna ennustust kohe!

