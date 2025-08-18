Rohkem infot AGRS

AGRS Hinnainfo

AGRS Valge raamat

AGRS Ametlik veebisait

AGRS Tokenoomika

AGRS Hinnaprognoos

AGRS Ajalugu

AGRS – ostujuhend

AGRS-usaldusraha valuutakonverter

AGRS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Agoras logo

Agoras hind(AGRS)

1 AGRS/USD reaalajas hind:

$0.717
$0.717$0.717
-0.82%1D
USD
Agoras (AGRS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:32:19 (UTC+8)

Agoras (AGRS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.615
$ 0.615$ 0.615
24 h madal
$ 0.755
$ 0.755$ 0.755
24 h kõrge

$ 0.615
$ 0.615$ 0.615

$ 0.755
$ 0.755$ 0.755

$ 11.438987598091936
$ 11.438987598091936$ 11.438987598091936

$ 0.05397609993815422
$ 0.05397609993815422$ 0.05397609993815422

+0.56%

-0.82%

-13.31%

-13.31%

Agoras (AGRS) reaalajas hind on $ 0.717. Viimase 24 tunni jooksul AGRS kaubeldud madalaim $ 0.615 ja kõrgeim $ 0.755 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGRSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.438987598091936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05397609993815422.

Lüliajalise tootluse osas on AGRS muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -13.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agoras (AGRS) – turuteave

No.871

$ 21.41M
$ 21.41M$ 21.41M

$ 39.42K
$ 39.42K$ 39.42K

$ 30.11M
$ 30.11M$ 30.11M

29.86M
29.86M 29.86M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

ETH

Agoras praegune turukapitalisatsioon on $ 21.41M $ 39.42K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRS ringlev varu on 29.86M, mille koguvaru on 42000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Agoras (AGRS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Agoras tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00593-0.82%
30 päeva$ -0.183-20.34%
60 päeva$ +0.007+0.98%
90 päeva$ -0.422-37.06%
Agoras Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGRS muutuse $ -0.00593 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Agoras 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.183 (-20.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Agoras 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRS $ +0.007 (+0.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Agoras 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.422 (-37.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Agoras (AGRS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Agoras hinnaajaloo lehte.

Mis on Agoras (AGRS)

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Agoras on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Agoras investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGRS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Agoras kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Agoras ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Agoras hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agoras (AGRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agoras (AGRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agoras nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agoras hinna ennustust kohe!

Agoras (AGRS) tokenoomika

Agoras (AGRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Agoras (AGRS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Agoras osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Agoras osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGRS kohalike valuutade suhtes

1 Agoras(AGRS)/VND
18,867.855
1 Agoras(AGRS)/AUD
A$1.09701
1 Agoras(AGRS)/GBP
0.52341
1 Agoras(AGRS)/EUR
0.60945
1 Agoras(AGRS)/USD
$0.717
1 Agoras(AGRS)/MYR
RM3.01857
1 Agoras(AGRS)/TRY
29.28945
1 Agoras(AGRS)/JPY
¥105.399
1 Agoras(AGRS)/ARS
ARS$928.75161
1 Agoras(AGRS)/RUB
57.10188
1 Agoras(AGRS)/INR
62.74467
1 Agoras(AGRS)/IDR
Rp11,564.51451
1 Agoras(AGRS)/KRW
995.82696
1 Agoras(AGRS)/PHP
40.54635
1 Agoras(AGRS)/EGP
￡E.34.56657
1 Agoras(AGRS)/BRL
R$3.8718
1 Agoras(AGRS)/CAD
C$0.98946
1 Agoras(AGRS)/BDT
87.07248
1 Agoras(AGRS)/NGN
1,099.69158
1 Agoras(AGRS)/UAH
29.54757
1 Agoras(AGRS)/VES
Bs96.795
1 Agoras(AGRS)/CLP
$691.188
1 Agoras(AGRS)/PKR
Rs203.11176
1 Agoras(AGRS)/KZT
388.19097
1 Agoras(AGRS)/THB
฿23.20212
1 Agoras(AGRS)/TWD
NT$21.53151
1 Agoras(AGRS)/AED
د.إ2.63139
1 Agoras(AGRS)/CHF
Fr0.5736
1 Agoras(AGRS)/HKD
HK$5.60694
1 Agoras(AGRS)/AMD
֏274.08042
1 Agoras(AGRS)/MAD
.د.م6.44583
1 Agoras(AGRS)/MXN
$13.42941
1 Agoras(AGRS)/PLN
2.60271
1 Agoras(AGRS)/RON
лв3.09744
1 Agoras(AGRS)/SEK
kr6.84018
1 Agoras(AGRS)/BGN
лв1.19739
1 Agoras(AGRS)/HUF
Ft241.90146
1 Agoras(AGRS)/CZK
14.99247
1 Agoras(AGRS)/KWD
د.ك0.218685
1 Agoras(AGRS)/ILS
2.41629
1 Agoras(AGRS)/NOK
kr7.28472
1 Agoras(AGRS)/NZD
$1.20456

Agoras ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Agoras võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Agoras ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agoras kohta

Kui palju on Agoras (AGRS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGRS hind USD on 0.717 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGRS/USD hind?
Praegune hind AGRS/USD on $ 0.717. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agoras turukapitalisatsioon?
AGRS turukapitalisatsioon on $ 21.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGRS ringlev varu?
AGRS ringlev varu on 29.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGRS (ATH) hind?
AGRS saavutab ATH hinna summas 11.438987598091936 USD.
Mis oli kõigi aegade AGRS madalaim (ATL) hind?
AGRS nägi ATL hinda summas 0.05397609993815422 USD.
Milline on AGRS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGRS kauplemismaht on $ 39.42K USD.
Kas AGRS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGRS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:32:19 (UTC+8)

Agoras (AGRS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AGRS/USD kalkulaator

Summa

AGRS
AGRS
USD
USD

1 AGRS = 0.717 USD

Kauplemine: AGRS

AGRSUSDT
$0.717
$0.717$0.717
-0.82%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu