Agoras (AGRS) reaalajas hind on $ 0.717. Viimase 24 tunni jooksul AGRS kaubeldud madalaim $ 0.615 ja kõrgeim $ 0.755 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGRSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.438987598091936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05397609993815422.
Lüliajalise tootluse osas on AGRS muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -13.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Agoras (AGRS) – turuteave
No.871
$ 21.41M
$ 21.41M$ 21.41M
$ 39.42K
$ 39.42K$ 39.42K
$ 30.11M
$ 30.11M$ 30.11M
29.86M
29.86M 29.86M
42,000,000
42,000,000 42,000,000
ETH
Agoras praegune turukapitalisatsioon on $ 21.41M$ 39.42K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRS ringlev varu on 29.86M, mille koguvaru on 42000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Agoras (AGRS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Agoras tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00593
-0.82%
30 päeva
$ -0.183
-20.34%
60 päeva
$ +0.007
+0.98%
90 päeva
$ -0.422
-37.06%
Agoras Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGRS muutuse $ -0.00593 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Agoras 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.183 (-20.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Agoras 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRS $ +0.007 (+0.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Agoras 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.422 (-37.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Agoras (AGRS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.
Agoras on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Agoras investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AGRS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Agoras kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Agoras ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Agoras hinna ennustus (USD)
Kui palju on Agoras (AGRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agoras (AGRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agoras nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Agoras (AGRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Agoras (AGRS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Agoras osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Agoras osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.