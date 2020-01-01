Agoras (AGRS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agoras (AGRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agoras (AGRS) teave Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Ametlik veebisait: https://tau.net/ Valge raamat: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Ostke AGRS kohe!

Agoras (AGRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agoras (AGRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.01M $ 28.01M $ 28.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Praegune hind: $ 0.667 $ 0.667 $ 0.667 Lisateave Agoras (AGRS) hinna kohta

Agoras (AGRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agoras (AGRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGRS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGRS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGRS tokeni tokenoomikat, avastage AGRS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGRS Kas olete huvitatud Agoras (AGRS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGRS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGRS MEXC-ist osta!

Agoras (AGRS) hinna ajalugu AGRS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGRS hinna ajalugu kohe!

AGRS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGRS võiks suunduda? Meie AGRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGRS tokeni hinna ennustust kohe!

