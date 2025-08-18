Agro Global Token V2 (AGRO) reaalajas hind on $ 0.0002993. Viimase 24 tunni jooksul AGRO kaubeldud madalaim $ 0.0002907 ja kõrgeim $ 0.0002993 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001761875640261186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000118143063261035.
Lüliajalise tootluse osas on AGRO muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel +22.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Agro Global Token V2 (AGRO) – turuteave
No.5357
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.08K
$ 2.08K$ 2.08K
$ 28.43M
$ 28.43M$ 28.43M
0.00
0.00 0.00
95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000
0.00%
BSC
Agro Global Token V2 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.08K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 95000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.43M.
Agro Global Token V2 (AGRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Agro Global Token V2 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000002375
+0.80%
30 päeva
$ +0.0000546
+22.31%
60 päeva
$ +0.0000537
+21.86%
90 päeva
$ -0.0000124
-3.98%
Agro Global Token V2 Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGRO muutuse $ +0.000002375 (+0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Agro Global Token V2 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000546 (+22.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Agro Global Token V2 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRO $ +0.0000537 (+21.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Agro Global Token V2 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000124 (-3.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Agro Global Token V2 (AGRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Agro Global Token V2 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AGRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Agro Global Token V2 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Agro Global Token V2 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Agro Global Token V2 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Agro Global Token V2 (AGRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agro Global Token V2 (AGRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agro Global Token V2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Agro Global Token V2 (AGRO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Agro Global Token V2 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Agro Global Token V2 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.