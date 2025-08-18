Rohkem infot AGRO

AGRO Hinnainfo

AGRO Valge raamat

AGRO Ametlik veebisait

AGRO Tokenoomika

AGRO Hinnaprognoos

AGRO Ajalugu

AGRO – ostujuhend

AGRO-usaldusraha valuutakonverter

AGRO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Agro Global Token V2 logo

Agro Global Token V2 hind(AGRO)

1 AGRO/USD reaalajas hind:

$0.0002993
$0.0002993$0.0002993
+0.80%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:58 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002907
$ 0.0002907$ 0.0002907
24 h madal
$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993
24 h kõrge

$ 0.0002907
$ 0.0002907$ 0.0002907

$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

+1.01%

+0.80%

+22.06%

+22.06%

Agro Global Token V2 (AGRO) reaalajas hind on $ 0.0002993. Viimase 24 tunni jooksul AGRO kaubeldud madalaim $ 0.0002907 ja kõrgeim $ 0.0002993 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001761875640261186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000118143063261035.

Lüliajalise tootluse osas on AGRO muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel +22.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agro Global Token V2 (AGRO) – turuteave

No.5357

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.08K
$ 2.08K$ 2.08K

$ 28.43M
$ 28.43M$ 28.43M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

Agro Global Token V2 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 2.08K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 95000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.43M.

Agro Global Token V2 (AGRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Agro Global Token V2 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000002375+0.80%
30 päeva$ +0.0000546+22.31%
60 päeva$ +0.0000537+21.86%
90 päeva$ -0.0000124-3.98%
Agro Global Token V2 Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGRO muutuse $ +0.000002375 (+0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Agro Global Token V2 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000546 (+22.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Agro Global Token V2 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRO $ +0.0000537 (+21.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Agro Global Token V2 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000124 (-3.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Agro Global Token V2 (AGRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Agro Global Token V2 hinnaajaloo lehte.

Mis on Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Agro Global Token V2 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Agro Global Token V2 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Agro Global Token V2 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Agro Global Token V2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agro Global Token V2 (AGRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agro Global Token V2 (AGRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agro Global Token V2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agro Global Token V2 hinna ennustust kohe!

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Agro Global Token V2 (AGRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Agro Global Token V2 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Agro Global Token V2 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGRO kohalike valuutade suhtes

1 Agro Global Token V2(AGRO)/VND
7.8760795
1 Agro Global Token V2(AGRO)/AUD
A$0.000454936
1 Agro Global Token V2(AGRO)/GBP
0.000218489
1 Agro Global Token V2(AGRO)/EUR
0.000254405
1 Agro Global Token V2(AGRO)/USD
$0.0002993
1 Agro Global Token V2(AGRO)/MYR
RM0.001260053
1 Agro Global Token V2(AGRO)/TRY
0.012208447
1 Agro Global Token V2(AGRO)/JPY
¥0.0439971
1 Agro Global Token V2(AGRO)/ARS
ARS$0.388195093
1 Agro Global Token V2(AGRO)/RUB
0.023857203
1 Agro Global Token V2(AGRO)/INR
0.026191743
1 Agro Global Token V2(AGRO)/IDR
Rp4.827418679
1 Agro Global Token V2(AGRO)/KRW
0.415691784
1 Agro Global Token V2(AGRO)/PHP
0.016925415
1 Agro Global Token V2(AGRO)/EGP
￡E.0.014444218
1 Agro Global Token V2(AGRO)/BRL
R$0.00161622
1 Agro Global Token V2(AGRO)/CAD
C$0.000413034
1 Agro Global Token V2(AGRO)/BDT
0.036346992
1 Agro Global Token V2(AGRO)/NGN
0.459048382
1 Agro Global Token V2(AGRO)/UAH
0.012334153
1 Agro Global Token V2(AGRO)/VES
Bs0.0404055
1 Agro Global Token V2(AGRO)/CLP
$0.2885252
1 Agro Global Token V2(AGRO)/PKR
Rs0.084785704
1 Agro Global Token V2(AGRO)/KZT
0.162044013
1 Agro Global Token V2(AGRO)/THB
฿0.009694327
1 Agro Global Token V2(AGRO)/TWD
NT$0.008987979
1 Agro Global Token V2(AGRO)/AED
د.إ0.001098431
1 Agro Global Token V2(AGRO)/CHF
Fr0.00023944
1 Agro Global Token V2(AGRO)/HKD
HK$0.002340526
1 Agro Global Token V2(AGRO)/AMD
֏0.114410418
1 Agro Global Token V2(AGRO)/MAD
.د.م0.002690707
1 Agro Global Token V2(AGRO)/MXN
$0.005647791
1 Agro Global Token V2(AGRO)/PLN
0.001089452
1 Agro Global Token V2(AGRO)/RON
лв0.001292976
1 Agro Global Token V2(AGRO)/SEK
kr0.002858315
1 Agro Global Token V2(AGRO)/BGN
лв0.000499831
1 Agro Global Token V2(AGRO)/HUF
Ft0.10104368
1 Agro Global Token V2(AGRO)/CZK
0.00625537
1 Agro Global Token V2(AGRO)/KWD
د.ك0.0000912865
1 Agro Global Token V2(AGRO)/ILS
0.001008641
1 Agro Global Token V2(AGRO)/NOK
kr0.003049867
1 Agro Global Token V2(AGRO)/NZD
$0.000502824

Agro Global Token V2 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Agro Global Token V2 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Agro Global Token V2 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agro Global Token V2 kohta

Kui palju on Agro Global Token V2 (AGRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGRO hind USD on 0.0002993 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGRO/USD hind?
Praegune hind AGRO/USD on $ 0.0002993. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agro Global Token V2 turukapitalisatsioon?
AGRO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGRO ringlev varu?
AGRO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGRO (ATH) hind?
AGRO saavutab ATH hinna summas 0.001761875640261186 USD.
Mis oli kõigi aegade AGRO madalaim (ATL) hind?
AGRO nägi ATL hinda summas 0.000118143063261035 USD.
Milline on AGRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGRO kauplemismaht on $ 2.08K USD.
Kas AGRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:58 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AGRO/USD kalkulaator

Summa

AGRO
AGRO
USD
USD

1 AGRO = 0.0002993 USD

Kauplemine: AGRO

AGROUSDT
$0.0002993
$0.0002993$0.0002993
+1.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu