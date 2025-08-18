Qubic (QUBIC) reaalajas hind on $ 0.000003063. Viimase 24 tunni jooksul QUBIC kaubeldud madalaim $ 0.0000030414 ja kõrgeim $ 0.000003298 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUBICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000012442382025341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000701200267208.
Lüliajalise tootluse osas on QUBIC muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +31.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Qubic (QUBIC) – turuteave
No.214
$ 378.37M
$ 914.18K
$ 612.60M
123.53T
200,000,000,000,000
154,906,810,258,577
61.76%
QUBIC
Qubic praegune turukapitalisatsioon on $ 378.37M$ 914.18K 24 tunnise kauplemismahuga. QUBIC ringlev varu on 123.53T, mille koguvaru on 154906810258577. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 612.60M.
Qubic (QUBIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Qubic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000007985
-0.26%
30 päeva
$ +0.0000014524
+90.17%
60 päeva
$ +0.0000014252
+87.01%
90 päeva
$ +0.000001739
+131.34%
Qubic Hinnamuutus täna
Täna registreeris QUBIC muutuse $ -0.000000007985 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Qubic 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000014524 (+90.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Qubic 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUBIC $ +0.0000014252 (+87.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Qubic 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001739 (+131.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Qubic (QUBIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.
Qubic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Qubic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QUBIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Qubic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Qubic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Qubic hinna ennustus (USD)
Kui palju on Qubic (QUBIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qubic (QUBIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qubic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Qubic (QUBIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUBIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Qubic (QUBIC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Qubic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Qubic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.