Qubic hind(QUBIC)

1 QUBIC/USD reaalajas hind:

$0.000003063
$0.000003063$0.000003063
-0.26%1D
USD
Qubic (QUBIC) reaalajas hinnagraafik
Qubic (QUBIC) hinna teave (USD)

$ 0.0000030414
$ 0.0000030414$ 0.0000030414
$ 0.000003298
$ 0.000003298$ 0.000003298
$ 0.0000030414
$ 0.0000030414$ 0.0000030414

$ 0.000003298
$ 0.000003298$ 0.000003298

$ 0.000012442382025341
$ 0.000012442382025341$ 0.000012442382025341

$ 0.000000701200267208
$ 0.000000701200267208$ 0.000000701200267208

-0.13%

-0.26%

+31.60%

+31.60%

Qubic (QUBIC) reaalajas hind on $ 0.000003063. Viimase 24 tunni jooksul QUBIC kaubeldud madalaim $ 0.0000030414 ja kõrgeim $ 0.000003298 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUBICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000012442382025341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000701200267208.

Lüliajalise tootluse osas on QUBIC muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +31.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Qubic (QUBIC) – turuteave

$ 378.37M
$ 378.37M$ 378.37M

$ 914.18K
$ 914.18K$ 914.18K

$ 612.60M
$ 612.60M$ 612.60M

123.53T
123.53T 123.53T

200,000,000,000,000
200,000,000,000,000 200,000,000,000,000

154,906,810,258,577
154,906,810,258,577 154,906,810,258,577

61.76%

Qubic praegune turukapitalisatsioon on $ 378.37M $ 914.18K 24 tunnise kauplemismahuga. QUBIC ringlev varu on 123.53T, mille koguvaru on 154906810258577. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 612.60M.

Qubic (QUBIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Qubic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000007985-0.26%
30 päeva$ +0.0000014524+90.17%
60 päeva$ +0.0000014252+87.01%
90 päeva$ +0.000001739+131.34%
Qubic Hinnamuutus täna

Täna registreeris QUBIC muutuse $ -0.000000007985 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Qubic 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000014524 (+90.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Qubic 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUBIC $ +0.0000014252 (+87.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Qubic 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001739 (+131.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Qubic (QUBIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Qubic hinnaajaloo lehte.

Mis on Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Qubic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Qubic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida QUBIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Qubic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Qubic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Qubic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Qubic (QUBIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qubic (QUBIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qubic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Qubic hinna ennustust kohe!

Qubic (QUBIC) tokenoomika

Qubic (QUBIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUBIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Qubic (QUBIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Qubic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Qubic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QUBIC kohalike valuutade suhtes

1 Qubic(QUBIC)/VND
0.080602845
1 Qubic(QUBIC)/AUD
A$0.00000468639
1 Qubic(QUBIC)/GBP
0.00000223599
1 Qubic(QUBIC)/EUR
0.00000260355
1 Qubic(QUBIC)/USD
$0.000003063
1 Qubic(QUBIC)/MYR
RM0.00001289523
1 Qubic(QUBIC)/TRY
0.00012493977
1 Qubic(QUBIC)/JPY
¥0.000450261
1 Qubic(QUBIC)/ARS
ARS$0.00396759579
1 Qubic(QUBIC)/RUB
0.00024396795
1 Qubic(QUBIC)/INR
0.00026804313
1 Qubic(QUBIC)/IDR
Rp0.04940321889
1 Qubic(QUBIC)/KRW
0.00425413944
1 Qubic(QUBIC)/PHP
0.00017321265
1 Qubic(QUBIC)/EGP
￡E.0.00014769786
1 Qubic(QUBIC)/BRL
R$0.0000165402
1 Qubic(QUBIC)/CAD
C$0.00000422694
1 Qubic(QUBIC)/BDT
0.00037197072
1 Qubic(QUBIC)/NGN
0.00469784562
1 Qubic(QUBIC)/UAH
0.00012622623
1 Qubic(QUBIC)/VES
Bs0.000413505
1 Qubic(QUBIC)/CLP
$0.002952732
1 Qubic(QUBIC)/PKR
Rs0.00086768664
1 Qubic(QUBIC)/KZT
0.00165833883
1 Qubic(QUBIC)/THB
฿0.00009911868
1 Qubic(QUBIC)/TWD
NT$0.00009198189
1 Qubic(QUBIC)/AED
د.إ0.00001124121
1 Qubic(QUBIC)/CHF
Fr0.0000024504
1 Qubic(QUBIC)/HKD
HK$0.00002395266
1 Qubic(QUBIC)/AMD
֏0.00117086238
1 Qubic(QUBIC)/MAD
.د.م0.00002753637
1 Qubic(QUBIC)/MXN
$0.00005736999
1 Qubic(QUBIC)/PLN
0.00001111869
1 Qubic(QUBIC)/RON
лв0.00001323216
1 Qubic(QUBIC)/SEK
kr0.00002919039
1 Qubic(QUBIC)/BGN
лв0.00000511521
1 Qubic(QUBIC)/HUF
Ft0.00103339494
1 Qubic(QUBIC)/CZK
0.00006404733
1 Qubic(QUBIC)/KWD
د.ك0.000000934215
1 Qubic(QUBIC)/ILS
0.00001032231
1 Qubic(QUBIC)/NOK
kr0.00003112008
1 Qubic(QUBIC)/NZD
$0.00000514584

Qubic ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Qubic võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qubic kohta

Kui palju on Qubic (QUBIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUBIC hind USD on 0.000003063 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUBIC/USD hind?
Praegune hind QUBIC/USD on $ 0.000003063. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Qubic turukapitalisatsioon?
QUBIC turukapitalisatsioon on $ 378.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUBIC ringlev varu?
QUBIC ringlev varu on 123.53T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUBIC (ATH) hind?
QUBIC saavutab ATH hinna summas 0.000012442382025341 USD.
Mis oli kõigi aegade QUBIC madalaim (ATL) hind?
QUBIC nägi ATL hinda summas 0.000000701200267208 USD.
Milline on QUBIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUBIC kauplemismaht on $ 914.18K USD.
Kas QUBIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUBIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUBIC hinna ennustust.
Qubic (QUBIC) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 QUBIC = 0.000003063 USD

QUBICUSDC
$0.0000030768
$0.0000030768$0.0000030768
+0.39%
QUBICUSDT
$0.000003063
$0.000003063$0.000003063
-0.26%

