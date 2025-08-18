Mis on Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qubic kohta Kui palju on Qubic (QUBIC) tänapäeval väärt? Reaalajas QUBIC hind USD on 0.000003063 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QUBIC/USD hind? $ 0.000003063 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QUBIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Qubic turukapitalisatsioon? QUBIC turukapitalisatsioon on $ 378.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QUBIC ringlev varu? QUBIC ringlev varu on 123.53T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUBIC (ATH) hind? QUBIC saavutab ATH hinna summas 0.000012442382025341 USD . Mis oli kõigi aegade QUBIC madalaim (ATL) hind? QUBIC nägi ATL hinda summas 0.000000701200267208 USD . Milline on QUBIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QUBIC kauplemismaht on $ 914.18K USD . Kas QUBIC sel aastal kõrgemale ka suundub? QUBIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUBIC hinna ennustust

