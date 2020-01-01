Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agro Global Token V2 (AGRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agro Global Token V2 (AGRO) teave Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Ametlik veebisait: https://agroglobal.network Valge raamat: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Ostke AGRO kohe!

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agro Global Token V2 (AGRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.21M $ 23.21M $ 23.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Praegune hind: $ 0.0002443 $ 0.0002443 $ 0.0002443 Lisateave Agro Global Token V2 (AGRO) hinna kohta

Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agro Global Token V2 (AGRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGRO tokeni tokenoomikat, avastage AGRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGRO Kas olete huvitatud Agro Global Token V2 (AGRO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGRO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGRO MEXC-ist osta!

Agro Global Token V2 (AGRO) hinna ajalugu AGRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGRO hinna ajalugu kohe!

AGRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGRO võiks suunduda? Meie AGRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGRO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!