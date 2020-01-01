Adventure Gold (AGLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Adventure Gold (AGLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Adventure Gold (AGLD) teave AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Ametlik veebisait: https://adventurelayer.xyz Valge raamat: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Ostke AGLD kohe!

Adventure Gold (AGLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Adventure Gold (AGLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.69M $ 52.69M $ 52.69M Koguvaru: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Ringlev varu: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.42M $ 65.42M $ 65.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Praegune hind: $ 0.6815 $ 0.6815 $ 0.6815 Lisateave Adventure Gold (AGLD) hinna kohta

Adventure Gold (AGLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Adventure Gold (AGLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGLD tokeni tokenoomikat, avastage AGLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGLD Kas olete huvitatud Adventure Gold (AGLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGLD MEXC-ist osta!

Adventure Gold (AGLD) hinna ajalugu AGLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGLD hinna ajalugu kohe!

AGLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGLD võiks suunduda? Meie AGLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGLD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!