Abelian logo

Abelian hind(ABEL)

1 ABEL/USD reaalajas hind:

$0.08077
$0.08077$0.08077
+0.13%1D
USD
Abelian (ABEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:15 (UTC+8)

Abelian (ABEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07395
$ 0.07395$ 0.07395
24 h madal
$ 0.08383
$ 0.08383$ 0.08383
24 h kõrge

$ 0.07395
$ 0.07395$ 0.07395

$ 0.08383
$ 0.08383$ 0.08383

$ 1.5703190389504647
$ 1.5703190389504647$ 1.5703190389504647

$ 0.03026414280417002
$ 0.03026414280417002$ 0.03026414280417002

+0.13%

+0.13%

+7.73%

+7.73%

Abelian (ABEL) reaalajas hind on $ 0.08077. Viimase 24 tunni jooksul ABEL kaubeldud madalaim $ 0.07395 ja kõrgeim $ 0.08383 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5703190389504647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03026414280417002.

Lüliajalise tootluse osas on ABEL muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel +7.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Abelian (ABEL) – turuteave

No.1255

$ 8.46M
$ 8.46M$ 8.46M

$ 20.28K
$ 20.28K$ 20.28K

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

104.68M
104.68M 104.68M

225,180,000
225,180,000 225,180,000

125,262,349
125,262,349 125,262,349

46.48%

2022-04-17 00:00:00

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

ABEL

Abelian praegune turukapitalisatsioon on $ 8.46M $ 20.28K 24 tunnise kauplemismahuga. ABEL ringlev varu on 104.68M, mille koguvaru on 125262349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.19M.

Abelian (ABEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Abelian tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001049+0.13%
30 päeva$ +0.00947+13.28%
60 päeva$ +0.03194+65.41%
90 päeva$ +0.0297+58.15%
Abelian Hinnamuutus täna

Täna registreeris ABEL muutuse $ +0.0001049 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Abelian 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00947 (+13.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Abelian 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABEL $ +0.03194 (+65.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Abelian 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0297 (+58.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Abelian (ABEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Abelian hinnaajaloo lehte.

Mis on Abelian (ABEL)

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Abelian on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Abelian investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ABEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Abelian kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Abelian ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Abelian hinna ennustus (USD)

Kui palju on Abelian (ABEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Abelian (ABEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Abelian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Abelian hinna ennustust kohe!

Abelian (ABEL) tokenoomika

Abelian (ABEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Abelian (ABEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Abelian osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Abelian osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Abelian ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Abelian võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Abelian ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Abelian kohta

Kui palju on Abelian (ABEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABEL hind USD on 0.08077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABEL/USD hind?
Praegune hind ABEL/USD on $ 0.08077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Abelian turukapitalisatsioon?
ABEL turukapitalisatsioon on $ 8.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABEL ringlev varu?
ABEL ringlev varu on 104.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABEL (ATH) hind?
ABEL saavutab ATH hinna summas 1.5703190389504647 USD.
Mis oli kõigi aegade ABEL madalaim (ATL) hind?
ABEL nägi ATL hinda summas 0.03026414280417002 USD.
Milline on ABEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABEL kauplemismaht on $ 20.28K USD.
Kas ABEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABEL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

