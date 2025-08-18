Abelian (ABEL) reaalajas hind on $ 0.08077. Viimase 24 tunni jooksul ABEL kaubeldud madalaim $ 0.07395 ja kõrgeim $ 0.08383 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5703190389504647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03026414280417002.
Lüliajalise tootluse osas on ABEL muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel +7.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Abelian (ABEL) – turuteave
No.1255
$ 8.46M
$ 8.46M$ 8.46M
$ 20.28K
$ 20.28K$ 20.28K
$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M
104.68M
104.68M 104.68M
225,180,000
225,180,000 225,180,000
125,262,349
125,262,349 125,262,349
46.48%
2022-04-17 00:00:00
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
ABEL
Abelian praegune turukapitalisatsioon on $ 8.46M$ 20.28K 24 tunnise kauplemismahuga. ABEL ringlev varu on 104.68M, mille koguvaru on 125262349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.19M.
Abelian (ABEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Abelian tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001049
+0.13%
30 päeva
$ +0.00947
+13.28%
60 päeva
$ +0.03194
+65.41%
90 päeva
$ +0.0297
+58.15%
Abelian Hinnamuutus täna
Täna registreeris ABEL muutuse $ +0.0001049 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Abelian 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00947 (+13.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Abelian 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABEL $ +0.03194 (+65.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Abelian 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0297 (+58.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Abelian (ABEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.
Abelian on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ABEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Abelian kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Abelian ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Abelian hinna ennustus (USD)
Kui palju on Abelian (ABEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Abelian (ABEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Abelian nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Abelian (ABEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Abelian (ABEL) ostujuhend
