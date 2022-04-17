Abelian (ABEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Abelian (ABEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Abelian (ABEL) teave Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Ametlik veebisait: https://pqabelian.io Valge raamat: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.pqabelian.io/home Ostke ABEL kohe!

Abelian (ABEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Abelian (ABEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Koguvaru: $ 125.40M $ 125.40M $ 125.40M Ringlev varu: $ 104.82M $ 104.82M $ 104.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.19M $ 18.19M $ 18.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Praegune hind: $ 0.08079 $ 0.08079 $ 0.08079 Lisateave Abelian (ABEL) hinna kohta

Abelian (ABEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Abelian (ABEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABEL tokeni tokenoomikat, avastage ABEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ABEL Kas olete huvitatud Abelian (ABEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ABEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ABEL MEXC-ist osta!

Abelian (ABEL) hinna ajalugu ABEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ABEL hinna ajalugu kohe!

ABEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABEL võiks suunduda? Meie ABEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABEL tokeni hinna ennustust kohe!

