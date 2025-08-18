Rohkem infot ABBC

ABBC Coin hind(ABBC)

$0.005952
$0.005952$0.005952
-0.40%1D
ABBC Coin (ABBC) reaalajas hinnagraafik
ABBC Coin (ABBC) hinna teave (USD)

$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728
$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608
$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728

$ 0.00608
$ 0.00608$ 0.00608

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

-0.37%

-0.40%

0.00%

0.00%

ABBC Coin (ABBC) reaalajas hind on $ 0.005952. Viimase 24 tunni jooksul ABBC kaubeldud madalaim $ 0.004728 ja kõrgeim $ 0.00608 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.05421 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000710730004387872.

Lüliajalise tootluse osas on ABBC muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ABBC Coin (ABBC) – turuteave

No.1399

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

$ 53.44K
$ 53.44K$ 53.44K

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 5.39M $ 53.44K 24 tunnise kauplemismahuga. ABBC ringlev varu on 905.30M, mille koguvaru on 907217636.86. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.29M.

ABBC Coin (ABBC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ABBC Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000239-0.40%
30 päeva$ -0.007716-56.46%
60 päeva$ -0.000999-14.38%
90 päeva$ +0.000393+7.06%
ABBC Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ABBC muutuse $ -0.0000239 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ABBC Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007716 (-56.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ABBC Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABBC $ -0.000999 (-14.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ABBC Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000393 (+7.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ABBC Coin (ABBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ABBC Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ABBC Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ABBC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ABBC Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ABBC Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ABBC Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ABBC Coin (ABBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ABBC Coin (ABBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ABBC Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ABBC Coin hinna ennustust kohe!

ABBC Coin (ABBC) tokenoomika

ABBC Coin (ABBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ABBC Coin (ABBC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ABBC Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ABBC Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ABBC kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ABBC Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on ABBC Coin (ABBC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABBC hind USD on 0.005952 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABBC/USD hind?
Praegune hind ABBC/USD on $ 0.005952. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ABBC Coin turukapitalisatsioon?
ABBC turukapitalisatsioon on $ 5.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABBC ringlev varu?
ABBC ringlev varu on 905.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABBC (ATH) hind?
ABBC saavutab ATH hinna summas 2.05421 USD.
Mis oli kõigi aegade ABBC madalaim (ATL) hind?
ABBC nägi ATL hinda summas 0.000710730004387872 USD.
Milline on ABBC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABBC kauplemismaht on $ 53.44K USD.
Kas ABBC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABBC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABBC hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

