ABBC Coin (ABBC) reaalajas hind on $ 0.005952. Viimase 24 tunni jooksul ABBC kaubeldud madalaim $ 0.004728 ja kõrgeim $ 0.00608 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.05421 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000710730004387872.
Lüliajalise tootluse osas on ABBC muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ABBC Coin (ABBC) – turuteave
$ 5.39M
$ 53.44K
$ 7.29M
905.30M
1,225,109,279
907,217,636.86
73.89%
ABBC
ABBC Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 5.39M$ 53.44K 24 tunnise kauplemismahuga. ABBC ringlev varu on 905.30M, mille koguvaru on 907217636.86. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.29M.
ABBC Coin (ABBC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ABBC Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000239
-0.40%
30 päeva
$ -0.007716
-56.46%
60 päeva
$ -0.000999
-14.38%
90 päeva
$ +0.000393
+7.06%
ABBC Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris ABBC muutuse $ -0.0000239 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ABBC Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007716 (-56.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ABBC Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ABBC $ -0.000999 (-14.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ABBC Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000393 (+7.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ABBC Coin (ABBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.
ABBC Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on ABBC Coin (ABBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ABBC Coin (ABBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ABBC Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ABBC Coin (ABBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
