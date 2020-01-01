ABBC Coin (ABBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ABBC Coin (ABBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ABBC Coin (ABBC) teave ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Ametlik veebisait: https://abbccoin.com/ Valge raamat: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://e.abbcnet.io/ Ostke ABBC kohe!

ABBC Coin (ABBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ABBC Coin (ABBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Koguvaru: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M Ringlev varu: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Praegune hind: $ 0.005015 $ 0.005015 $ 0.005015 Lisateave ABBC Coin (ABBC) hinna kohta

ABBC Coin (ABBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ABBC Coin (ABBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABBC tokeni tokenoomikat, avastage ABBC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ABBC Kas olete huvitatud ABBC Coin (ABBC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ABBC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ABBC MEXC-ist osta!

ABBC Coin (ABBC) hinna ajalugu ABBC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ABBC hinna ajalugu kohe!

ABBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABBC võiks suunduda? Meie ABBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABBC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!