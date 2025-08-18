Rohkem infot 4GS

4GENTIC (4GS) hinna teave (USD)

Mis on 4GENTIC (4GS)

The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence 1. Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 4GENTIC (4GS) kohta

Kui palju on 4GENTIC (4GS) tänapäeval väärt?
Reaalajas 4GS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 4GS/USD hind?
Praegune hind 4GS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 4GENTIC turukapitalisatsioon?
4GS turukapitalisatsioon on $ 29.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 4GS ringlev varu?
4GS ringlev varu on 988.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 4GS (ATH) hind?
4GS saavutab ATH hinna summas 0.00338209 USD.
Mis oli kõigi aegade 4GS madalaim (ATL) hind?
4GS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 4GS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 4GS kauplemismaht on -- USD.
Kas 4GS sel aastal kõrgemale ka suundub?
4GS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 4GS hinna ennustust.
