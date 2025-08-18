4EVERLAND (4EVER) reaalajas hind on $ 0.003691. Viimase 24 tunni jooksul 4EVER kaubeldud madalaim $ 0.003684 ja kõrgeim $ 0.0037 näitab aktiivset turu volatiivsust. 4EVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006209389326111238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001000731990503339.
Lüliajalise tootluse osas on 4EVER muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -6.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
4EVERLAND (4EVER) – turuteave
No.3648
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 76.14K
$ 76.14K$ 76.14K
$ 36.91M
$ 36.91M$ 36.91M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
4EVERLAND praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 76.14K 24 tunnise kauplemismahuga. 4EVER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.91M.
4EVERLAND (4EVER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 4EVERLAND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000074
+0.02%
30 päeva
$ +0.002285
+162.51%
60 päeva
$ +0.002631
+248.20%
90 päeva
$ +0.002636
+249.85%
4EVERLAND Hinnamuutus täna
Täna registreeris 4EVER muutuse $ +0.00000074 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
4EVERLAND 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002285 (+162.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
4EVERLAND 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 4EVER $ +0.002631 (+248.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
4EVERLAND 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002636 (+249.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada 4EVERLAND (4EVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.
4EVERLAND on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 4EVERLAND investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida 4EVER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 4EVERLAND kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 4EVERLAND ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
4EVERLAND hinna ennustus (USD)
Kui palju on 4EVERLAND (4EVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 4EVERLAND (4EVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 4EVERLAND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
4EVERLAND (4EVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 4EVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
4EVERLAND (4EVER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 4EVERLAND osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 4EVERLAND osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.