4EVERLAND logo

4EVERLAND hind(4EVER)

1 4EVER/USD reaalajas hind:

$0.003692
$0.003692$0.003692
+0.02%1D
USD
4EVERLAND (4EVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:54 (UTC+8)

4EVERLAND (4EVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003684
$ 0.003684$ 0.003684
24 h madal
$ 0.0037
$ 0.0037$ 0.0037
24 h kõrge

$ 0.003684
$ 0.003684$ 0.003684

$ 0.0037
$ 0.0037$ 0.0037

$ 0.006209389326111238
$ 0.006209389326111238$ 0.006209389326111238

$ 0.001000731990503339
$ 0.001000731990503339$ 0.001000731990503339

-0.03%

+0.02%

-6.56%

-6.56%

4EVERLAND (4EVER) reaalajas hind on $ 0.003691. Viimase 24 tunni jooksul 4EVER kaubeldud madalaim $ 0.003684 ja kõrgeim $ 0.0037 näitab aktiivset turu volatiivsust. 4EVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006209389326111238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001000731990503339.

Lüliajalise tootluse osas on 4EVER muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -6.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

4EVERLAND (4EVER) – turuteave

No.3648

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.14K
$ 76.14K$ 76.14K

$ 36.91M
$ 36.91M$ 36.91M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

ETH

4EVERLAND praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 76.14K 24 tunnise kauplemismahuga. 4EVER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.91M.

4EVERLAND (4EVER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse 4EVERLAND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000074+0.02%
30 päeva$ +0.002285+162.51%
60 päeva$ +0.002631+248.20%
90 päeva$ +0.002636+249.85%
4EVERLAND Hinnamuutus täna

Täna registreeris 4EVER muutuse $ +0.00000074 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

4EVERLAND 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002285 (+162.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

4EVERLAND 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus 4EVER $ +0.002631 (+248.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

4EVERLAND 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002636 (+249.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada 4EVERLAND (4EVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe 4EVERLAND hinnaajaloo lehte.

Mis on 4EVERLAND (4EVER)

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

4EVERLAND on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 4EVERLAND investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida 4EVER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse 4EVERLAND kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 4EVERLAND ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

4EVERLAND hinna ennustus (USD)

Kui palju on 4EVERLAND (4EVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 4EVERLAND (4EVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 4EVERLAND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 4EVERLAND hinna ennustust kohe!

4EVERLAND (4EVER) tokenoomika

4EVERLAND (4EVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 4EVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

4EVERLAND (4EVER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas 4EVERLAND osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 4EVERLAND osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

4EVER kohalike valuutade suhtes

1 4EVERLAND(4EVER)/VND
97.128665
1 4EVERLAND(4EVER)/AUD
A$0.00561032
1 4EVERLAND(4EVER)/GBP
0.00269443
1 4EVERLAND(4EVER)/EUR
0.00313735
1 4EVERLAND(4EVER)/USD
$0.003691
1 4EVERLAND(4EVER)/MYR
RM0.01553911
1 4EVERLAND(4EVER)/TRY
0.15055589
1 4EVERLAND(4EVER)/JPY
¥0.542577
1 4EVERLAND(4EVER)/ARS
ARS$4.78726391
1 4EVERLAND(4EVER)/RUB
0.29443107
1 4EVERLAND(4EVER)/INR
0.32299941
1 4EVERLAND(4EVER)/IDR
Rp59.53224973
1 4EVERLAND(4EVER)/KRW
5.12635608
1 4EVERLAND(4EVER)/PHP
0.20872605
1 4EVERLAND(4EVER)/EGP
￡E.0.17823839
1 4EVERLAND(4EVER)/BRL
R$0.0199314
1 4EVERLAND(4EVER)/CAD
C$0.00509358
1 4EVERLAND(4EVER)/BDT
0.44823504
1 4EVERLAND(4EVER)/NGN
5.66103434
1 4EVERLAND(4EVER)/UAH
0.15210611
1 4EVERLAND(4EVER)/VES
Bs0.498285
1 4EVERLAND(4EVER)/CLP
$3.558124
1 4EVERLAND(4EVER)/PKR
Rs1.04558648
1 4EVERLAND(4EVER)/KZT
1.99834431
1 4EVERLAND(4EVER)/THB
฿0.11962531
1 4EVERLAND(4EVER)/TWD
NT$0.11084073
1 4EVERLAND(4EVER)/AED
د.إ0.01354597
1 4EVERLAND(4EVER)/CHF
Fr0.0029528
1 4EVERLAND(4EVER)/HKD
HK$0.02886362
1 4EVERLAND(4EVER)/AMD
֏1.41092166
1 4EVERLAND(4EVER)/MAD
.د.م0.03318209
1 4EVERLAND(4EVER)/MXN
$0.06913243
1 4EVERLAND(4EVER)/PLN
0.01343524
1 4EVERLAND(4EVER)/RON
лв0.01594512
1 4EVERLAND(4EVER)/SEK
kr0.03521214
1 4EVERLAND(4EVER)/BGN
лв0.00616397
1 4EVERLAND(4EVER)/HUF
Ft1.24737345
1 4EVERLAND(4EVER)/CZK
0.07728954
1 4EVERLAND(4EVER)/KWD
د.ك0.001125755
1 4EVERLAND(4EVER)/ILS
0.01243867
1 4EVERLAND(4EVER)/NOK
kr0.03753747
1 4EVERLAND(4EVER)/NZD
$0.00620088

4EVERLAND ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest 4EVERLAND võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse 4EVERLAND ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 4EVERLAND kohta

Kui palju on 4EVERLAND (4EVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas 4EVER hind USD on 0.003691 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 4EVER/USD hind?
Praegune hind 4EVER/USD on $ 0.003691. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 4EVERLAND turukapitalisatsioon?
4EVER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 4EVER ringlev varu?
4EVER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 4EVER (ATH) hind?
4EVER saavutab ATH hinna summas 0.006209389326111238 USD.
Mis oli kõigi aegade 4EVER madalaim (ATL) hind?
4EVER nägi ATL hinda summas 0.001000731990503339 USD.
Milline on 4EVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 4EVER kauplemismaht on $ 76.14K USD.
Kas 4EVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
4EVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 4EVER hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:54 (UTC+8)

4EVERLAND (4EVER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

4EVER/USD kalkulaator

Summa

4EVER
4EVER
USD
USD

1 4EVER = 0.003691 USD

Kauplemine: 4EVER

4EVERUSDT
$0.003692
$0.003692$0.003692
+0.16%

