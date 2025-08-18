Mis on 0xGen (XGN)

0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 0xGen (XGN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

0xGen hinna ennustus (USD)

Kui palju on 0xGen (XGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 0xGen (XGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 0xGen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 0xGen hinna ennustust kohe!

XGN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

0xGen (XGN) tokenoomika

0xGen (XGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 0xGen (XGN) kohta Kui palju on 0xGen (XGN) tänapäeval väärt? Reaalajas XGN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XGN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XGN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 0xGen turukapitalisatsioon? XGN turukapitalisatsioon on $ 94.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XGN ringlev varu? XGN ringlev varu on 426.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XGN (ATH) hind? XGN saavutab ATH hinna summas 0.02022073 USD . Mis oli kõigi aegade XGN madalaim (ATL) hind? XGN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XGN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XGN kauplemismaht on -- USD . Kas XGN sel aastal kõrgemale ka suundub? XGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XGN hinna ennustust

0xGen (XGN) Olulised valdkonna uudised