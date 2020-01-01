0xGen (XGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 0xGen (XGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

0xGen (XGN) teave 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Ametlik veebisait: https://0xgen.io/ Valge raamat: https://docs.0xgen.io/ Ostke XGN kohe!

0xGen (XGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 0xGen (XGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.61K $ 97.61K $ 97.61K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 426.07M $ 426.07M $ 426.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.09K $ 229.09K $ 229.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02022073 $ 0.02022073 $ 0.02022073 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022909 $ 0.00022909 $ 0.00022909 Lisateave 0xGen (XGN) hinna kohta

0xGen (XGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 0xGen (XGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XGN tokeni tokenoomikat, avastage XGN tokeni reaalajas hinda!

XGN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XGN võiks suunduda? Meie XGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XGN tokeni hinna ennustust kohe!

