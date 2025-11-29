Precio de Zirodelta hoy

El precio actual de Zirodelta (ZDLT) hoy es $ 0.00138916, con una variación del 18.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZDLT a USD es $ 0.00138916 por ZDLT.

Zirodelta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,389,005, con un suministro circulante de 999.91M ZDLT. Durante las últimas 24 horas, ZDLT cotiza entre $ 0.00132931 (bajo) y $ 0.00169877 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00822159, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZDLT experimentó un cambio de -1.55% en la última hora y de +1.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zirodelta (ZDLT)

Cap de mercado $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,912,512.4728718 999,912,512.4728718 999,912,512.4728718

La capitalización de mercado actual de Zirodelta es de $ 1.39M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZDLT es de 999.91M, con un suministro total de 999912512.4728718. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.39M.