Precio de YULI hoy

El precio actual de YULI (YULI) hoy es --, con una variación del 51.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YULI a USD es -- por YULI.

YULI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 551,497, con un suministro circulante de 8.00B YULI. Durante las últimas 24 horas, YULI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00367269, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YULI experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +23.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YULI (YULI)

Cap de mercado $ 551.50K$ 551.50K $ 551.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 551.50K$ 551.50K $ 551.50K Suministro de Circulación 8.00B 8.00B 8.00B Suministro total 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de YULI es de $ 551.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YULI es de 8.00B, con un suministro total de 8000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 551.50K.