¿Cuál es el precio en tiempo real de Yippee hoy?

El precio en vivo de Yippee se sitúa en €, con una variación de -10.39% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de TBH?

TBH ha cotizado entre € y €, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando Yippee hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente TBH?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que TBH muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de Yippee?

Con una capitalización de mercado de €105481.4569786530000, Yippee ocupa el puesto #5436, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado TBH recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara Yippee con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €0.002838470147310420000, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de TBH?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (999991960.296263 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.