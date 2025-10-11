Información del precio (USD) de XBT (XBT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0012134 $ 0.0012134 $ 0.0012134 24H Mín $ 0.00185949 $ 0.00185949 $ 0.00185949 24H Máx 24H Mín $ 0.0012134$ 0.0012134 $ 0.0012134 24H Máx $ 0.00185949$ 0.00185949 $ 0.00185949 Máximo Histórico $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.90% Cambio de Precio (1D) -17.28% Cambio de Precio (7D) -27.46% Cambio de Precio (7D) -27.46%

El precio en tiempo real de XBT (XBT) es de $0.00141526. Durante las últimas 24 horas, XBT se ha operado entre un mínimo de $ 0.0012134 y un máximo de $ 0.00185949, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XBT es de $ 0.03015309, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, XBT ha cambiado en un +0.90% en la última hora, -17.28% en 24 horas y -27.46% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de XBT (XBT)

Cap de mercado $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Suministro de Circulación 999.73M 999.73M 999.73M Suministro total 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

La capitalización de mercado actual de XBT es de $ 1.41M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XBT es de 999.73M, con un suministro total de 999729758.48. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.41M.