Precio de Wrapped SOMI hoy

El precio actual de Wrapped SOMI (WSOMI) hoy es $ 0.269359, con una variación del 3.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WSOMI a USD es $ 0.269359 por WSOMI.

Wrapped SOMI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,023,395, con un suministro circulante de 40.95M WSOMI. Durante las últimas 24 horas, WSOMI cotiza entre $ 0.269079 (bajo) y $ 0.290482 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.81, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.240864.

En el corto plazo, WSOMI experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de +3.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped SOMI (WSOMI)

Cap de mercado $ 11.02M$ 11.02M $ 11.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.02M$ 11.02M $ 11.02M Suministro de Circulación 40.95M 40.95M 40.95M Suministro total 40,953,595.00574446 40,953,595.00574446 40,953,595.00574446

La capitalización de mercado actual de Wrapped SOMI es de $ 11.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WSOMI es de 40.95M, con un suministro total de 40953595.00574446. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.02M.