Precio de Wrapped POKT hoy

El precio actual de Wrapped POKT (WPOKT) hoy es $ 0.00760793, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WPOKT a USD es $ 0.00760793 por WPOKT.

Wrapped POKT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 727,129, con un suministro circulante de 95.99M WPOKT. Durante las últimas 24 horas, WPOKT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.412593, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WPOKT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.04.

Información del mercado de Wrapped POKT (WPOKT)

Cap de mercado $ 727.13K$ 727.13K $ 727.13K Volumen (24H) $ 38.04$ 38.04 $ 38.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 727.13K$ 727.13K $ 727.13K Suministro de Circulación 95.99M 95.99M 95.99M Suministro total 95,986,538.929776 95,986,538.929776 95,986,538.929776

La capitalización de mercado actual de Wrapped POKT es de $ 727.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.04. El suministro circulante de WPOKT es de 95.99M, con un suministro total de 95986538.929776. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 727.13K.