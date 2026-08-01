Precio de Wrapped NXM hoy

El precio actual de Wrapped NXM (WNXM) hoy es $ 51.23, con una variación del 3.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WNXM a USD es $ 51.23 por WNXM.

Wrapped NXM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,829,648, con un suministro circulante de 406.59K WNXM. Durante las últimas 24 horas, WNXM cotiza entre $ 49.26 (bajo) y $ 51.32 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 130.82, mientras que el mínimo histórico fue $ 7.78.

En el corto plazo, WNXM experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -3.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.74K.

Información del mercado de Wrapped NXM (WNXM)

Cap de mercado $ 20.83M$ 20.83M $ 20.83M Volumen (24H) $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.83M$ 20.83M $ 20.83M Suministro de Circulación 406.59K 406.59K 406.59K Suministro total 406,589.2674640679 406,589.2674640679 406,589.2674640679

La capitalización de mercado actual de Wrapped NXM es de $ 20.83M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.74K. El suministro circulante de WNXM es de 406.59K, con un suministro total de 406589.2674640679. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.83M.