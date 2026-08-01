Precio de Wrapped HLUSD hoy

El precio actual de Wrapped HLUSD (WHLUSD) hoy es $ 0.99917, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WHLUSD a USD es $ 0.99917 por WHLUSD.

Wrapped HLUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 144,317, con un suministro circulante de 144.44K WHLUSD. Durante las últimas 24 horas, WHLUSD cotiza entre $ 0.998982 (bajo) y $ 0.99944 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.952503.

En el corto plazo, WHLUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.98.

Información del mercado de Wrapped HLUSD (WHLUSD)

Cap de mercado $ 144.32K$ 144.32K $ 144.32K Volumen (24H) $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 144.32K$ 144.32K $ 144.32K Suministro de Circulación 144.44K 144.44K 144.44K Suministro total 144,436.5415076174 144,436.5415076174 144,436.5415076174

La capitalización de mercado actual de Wrapped HLUSD es de $ 144.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.98. El suministro circulante de WHLUSD es de 144.44K, con un suministro total de 144436.5415076174. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 144.32K.