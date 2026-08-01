Precio de Wrapped Ever hoy

El precio actual de Wrapped Ever (WEVER) hoy es $ 0,00304849, con una variación del 1,52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEVER a USD es $ 0,00304849 por WEVER.

Wrapped Ever actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48.711, con un suministro circulante de 15,98M WEVER. Durante las últimas 24 horas, WEVER cotiza entre $ 0,00299173 (bajo) y $ 0,066712 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,237904, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,00223139.

En el corto plazo, WEVER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -%5,07 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19,33.

Información del mercado de Wrapped Ever (WEVER)

Cap de mercado $ 48,71K$ 48,71K $ 48,71K Volumen (24H) $ 19,33$ 19,33 $ 19,33 Cap. de mercado totalmente diluida $ 48,71K$ 48,71K $ 48,71K Suministro de Circulación 15,98M 15,98M 15,98M Suministro total 15.978.799,497515792 15.978.799,497515792 15.978.799,497515792

La capitalización de mercado actual de Wrapped Ever es de $ 48,71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19,33. El suministro circulante de WEVER es de 15,98M, con un suministro total de 15978799.497515792. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48,71K.