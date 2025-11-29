Precio de Wrapped Aave Base wstETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) hoy es $ 3,653.69, con una variación del 2.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABASWSTETH a USD es $ 3,653.69 por WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 112,146, con un suministro circulante de 30.69 WABASWSTETH. Durante las últimas 24 horas, WABASWSTETH cotiza entre $ 3,653.69 (bajo) y $ 3,771.97 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8,323.65, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,246.07.

En el corto plazo, WABASWSTETH experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de +10.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Cap de mercado $ 112.15K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.15K Suministro de Circulación 30.69 Suministro total 30.69388840597861

