Precio de Wrapped Aave Arbitrum WETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) hoy es $ 3,169.68, con una variación del 1.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBWETH a USD es $ 3,169.68 por WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 765,678, con un suministro circulante de 241.21 WAARBWETH. Durante las últimas 24 horas, WAARBWETH cotiza entre $ 3,152.27 (bajo) y $ 3,259.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,197.67, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,763.58.

En el corto plazo, WAARBWETH experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +10.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Cap de mercado $ 765.68K$ 765.68K $ 765.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 765.68K$ 765.68K $ 765.68K Suministro de Circulación 241.21 241.21 241.21 Suministro total 241.2143945955192 241.2143945955192 241.2143945955192

