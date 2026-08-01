Precio de Wibx hoy

El precio actual de Wibx (WBX) hoy es $ 0.00175256, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBX a USD es $ 0.00175256 por WBX.

Wibx actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,595,500, con un suministro circulante de 11.75B WBX. Durante las últimas 24 horas, WBX cotiza entre $ 0.00172044 (bajo) y $ 0.00177248 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04239935, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WBX experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +1.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.00K.

Información del mercado de Wibx (WBX)

Cap de mercado $ 20.60M$ 20.60M $ 20.60M Volumen (24H) $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.60M$ 20.60M $ 20.60M Suministro de Circulación 11.75B 11.75B 11.75B Suministro total 11,751,286,309.0 11,751,286,309.0 11,751,286,309.0

La capitalización de mercado actual de Wibx es de $ 20.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.00K. El suministro circulante de WBX es de 11.75B, con un suministro total de 11751286309.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.60M.