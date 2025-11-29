Precio de VitaDAO hoy

El precio actual de VitaDAO (VITA) hoy es $ 0.500956, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VITA a USD es $ 0.500956 por VITA.

VitaDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,967,723, con un suministro circulante de 25.89M VITA. Durante las últimas 24 horas, VITA cotiza entre $ 0.484745 (bajo) y $ 0.515904 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, VITA experimentó un cambio de -1.68% en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VitaDAO (VITA)

Cap de mercado $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.08M$ 14.08M $ 14.08M Suministro de Circulación 25.89M 25.89M 25.89M Suministro total 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386 28,096,566.07405386

La capitalización de mercado actual de VitaDAO es de $ 12.97M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VITA es de 25.89M, con un suministro total de 28096566.07405386. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.08M.