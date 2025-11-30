Precio de Vantum hoy

El precio actual de Vantum (VANTUM) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VANTUM a USD es -- por VANTUM.

Vantum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,738.61, con un suministro circulante de 990.55M VANTUM. Durante las últimas 24 horas, VANTUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VANTUM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vantum (VANTUM)

Cap de mercado $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Suministro de Circulación 990.55M 990.55M 990.55M Suministro total 990,546,419.880939 990,546,419.880939 990,546,419.880939

