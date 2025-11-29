Precio de US Nerite Dollar hoy

El precio actual de US Nerite Dollar (USND) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USND a USD es $ 1.0 por USND.

US Nerite Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,667,938, con un suministro circulante de 1.67M USND. Durante las últimas 24 horas, USND cotiza entre $ 0.996578 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.61, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.931106.

En el corto plazo, USND experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de US Nerite Dollar (USND)

Cap de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Suministro de Circulación 1.67M 1.67M 1.67M Suministro total 1,665,680.317236169 1,665,680.317236169 1,665,680.317236169

La capitalización de mercado actual de US Nerite Dollar es de $ 1.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USND es de 1.67M, con un suministro total de 1665680.317236169. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.67M.