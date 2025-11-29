Precio de UltraXRP hoy

El precio actual de UltraXRP (ULTRAXRP) hoy es $ 2.15, con una variación del 3.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ULTRAXRP a USD es $ 2.15 por ULTRAXRP.

UltraXRP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,966, con un suministro circulante de 16.26K ULTRAXRP. Durante las últimas 24 horas, ULTRAXRP cotiza entre $ 2.13 (bajo) y $ 2.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.61, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.93.

En el corto plazo, ULTRAXRP experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +9.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UltraXRP (ULTRAXRP)

Cap de mercado $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Suministro de Circulación 16.26K 16.26K 16.26K Suministro total 16,262.06172869491 16,262.06172869491 16,262.06172869491

