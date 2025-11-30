Precio de Troll Dog hoy

El precio actual de Troll Dog (TOBY) hoy es --, con una variación del 4.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOBY a USD es -- por TOBY.

Troll Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,310.98, con un suministro circulante de 996.77M TOBY. Durante las últimas 24 horas, TOBY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TOBY experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +6.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Troll Dog (TOBY)

Cap de mercado $ 6.31K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.31K Suministro de Circulación 996.77M Suministro total 996,770,582.202804

La capitalización de mercado actual de Troll Dog es de $ 6.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOBY es de 996.77M, con un suministro total de 996770582.202804. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.31K.