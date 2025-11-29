Precio de Treehouse AVAX hoy

El precio actual de Treehouse AVAX (TAVAX) hoy es $ 18.56, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAVAX a USD es $ 18.56 por TAVAX.

Treehouse AVAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 881,110, con un suministro circulante de 47.46K TAVAX. Durante las últimas 24 horas, TAVAX cotiza entre $ 18.56 (bajo) y $ 18.56 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 43.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 12.16.

En el corto plazo, TAVAX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +16.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Treehouse AVAX (TAVAX)

Cap de mercado $ 881.11K$ 881.11K $ 881.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 881.11K$ 881.11K $ 881.11K Suministro de Circulación 47.46K 47.46K 47.46K Suministro total 47,464.46010437541 47,464.46010437541 47,464.46010437541

La capitalización de mercado actual de Treehouse AVAX es de $ 881.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TAVAX es de 47.46K, con un suministro total de 47464.46010437541. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 881.11K.