Información del precio (USD) de TikTrix (TRIX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.084403 $ 0.084403 $ 0.084403 24H Mín $ 0.097946 $ 0.097946 $ 0.097946 24H Máx 24H Mín $ 0.084403$ 0.084403 $ 0.084403 24H Máx $ 0.097946$ 0.097946 $ 0.097946 Máximo Histórico $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Precio más bajo $ 0.05795$ 0.05795 $ 0.05795 Cambio de Precio (1H) +1.40% Cambio de Precio (1D) +15.93% Cambio de Precio (7D) +22.02% Cambio de Precio (7D) +22.02%

El precio en tiempo real de TikTrix (TRIX) es de $0.097946. Durante las últimas 24 horas, TRIX se ha operado entre un mínimo de $ 0.084403 y un máximo de $ 0.097946, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TRIX es de $ 0.258948, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.05795.

En términos de rendimiento a corto plazo, TRIX ha cambiado en un +1.40% en la última hora, +15.93% en 24 horas y +22.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de TikTrix (TRIX)

Cap de mercado $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 195.89M$ 195.89M $ 195.89M Suministro de Circulación 86.99M 86.99M 86.99M Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TikTrix es de $ 8.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRIX es de 86.99M, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 195.89M.