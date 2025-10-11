Tokenómica de TikTrix (TRIX)
Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.
Tokenómica de TikTrix (TRIX): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de TikTrix (TRIX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens TRIX que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens TRIX que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de TRIX ¡explora el precio en vivo del token TRIX!
