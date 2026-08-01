Precio de The Lion hoy

El precio actual de The Lion (LION) hoy es $ 0, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LION a USD es $ 0 por LION.

The Lion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 173,184, con un suministro circulante de 999.67M LION. Durante las últimas 24 horas, LION cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00921415, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LION experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de +4.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.32K.

Información del mercado de The Lion (LION)

Cap de mercado $ 173.18K$ 173.18K $ 173.18K Volumen (24H) $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 173.18K$ 173.18K $ 173.18K Suministro de Circulación 999.67M 999.67M 999.67M Suministro total 999,669,780.409471 999,669,780.409471 999,669,780.409471

La capitalización de mercado actual de The Lion es de $ 173.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.32K. El suministro circulante de LION es de 999.67M, con un suministro total de 999669780.409471. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 173.18K.