Precio de The Invincible Game Token hoy

El precio actual de The Invincible Game Token (IGGT) hoy es $ 0.01210479, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IGGT a USD es $ 0.01210479 por IGGT.

The Invincible Game Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 146,212, con un suministro circulante de 12.02M IGGT. Durante las últimas 24 horas, IGGT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.063498, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IGGT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 46.92K.

Información del mercado de The Invincible Game Token (IGGT)

Cap de mercado $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K Volumen (24H) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M Suministro de Circulación 12.02M 12.02M 12.02M Suministro total 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

La capitalización de mercado actual de The Invincible Game Token es de $ 146.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 46.92K. El suministro circulante de IGGT es de 12.02M, con un suministro total de 999999872.792214. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.10M.