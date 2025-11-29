Precio de The Final Quarter hoy

El precio actual de The Final Quarter (Q4) hoy es --, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de Q4 a USD es -- por Q4.

The Final Quarter actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,734, con un suministro circulante de 999.16M Q4. Durante las últimas 24 horas, Q4 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, Q4 experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de +15.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Final Quarter (Q4)

Cap de mercado $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Suministro de Circulación 999.16M 999.16M 999.16M Suministro total 999,161,610.262361 999,161,610.262361 999,161,610.262361

