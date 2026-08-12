Precio de Talisman hoy

El precio actual de Talisman (SEEK) hoy es $ 0.00966638, con una variación del 2.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEEK a USD es $ 0.00966638 por SEEK.

Talisman actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,221, con un suministro circulante de 9.02M SEEK. Durante las últimas 24 horas, SEEK cotiza entre $ 0.00947188 (bajo) y $ 0.00966983 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.4532, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00947188.

En el corto plazo, SEEK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.36.

Información del mercado de Talisman (SEEK)

Cap de mercado $ 87.22K$ 87.22K $ 87.22K Volumen (24H) $ 6.36$ 6.36 $ 6.36 Cap. de mercado totalmente diluida $ 966.64K$ 966.64K $ 966.64K Suministro de Circulación 9.02M 9.02M 9.02M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Talisman es de $ 87.22K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.36. El suministro circulante de SEEK es de 9.02M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 966.64K.