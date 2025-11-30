Precio de SURVIVE hoy

El precio actual de SURVIVE (SURVIVE) hoy es $ 0.00000805, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURVIVE a USD es $ 0.00000805 por SURVIVE.

SURVIVE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,043.73, con un suministro circulante de 999.36M SURVIVE. Durante las últimas 24 horas, SURVIVE cotiza entre $ 0.00000798 (bajo) y $ 0.00000815 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00065775, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000078.

En el corto plazo, SURVIVE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SURVIVE (SURVIVE)

Cap de mercado $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K Suministro de Circulación 999.36M 999.36M 999.36M Suministro total 999,363,325.456466 999,363,325.456466 999,363,325.456466

La capitalización de mercado actual de SURVIVE es de $ 8.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SURVIVE es de 999.36M, con un suministro total de 999363325.456466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.04K.