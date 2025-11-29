Precio de SUPERIOR hoy

El precio actual de SUPERIOR (SUPERIOR) hoy es $ 0.00002133, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUPERIOR a USD es $ 0.00002133 por SUPERIOR.

SUPERIOR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 192,389, con un suministro circulante de 9.02B SUPERIOR. Durante las últimas 24 horas, SUPERIOR cotiza entre $ 0.00002121 (bajo) y $ 0.0000215 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00055992, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001933.

En el corto plazo, SUPERIOR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SUPERIOR (SUPERIOR)

Cap de mercado $ 192.39K$ 192.39K $ 192.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 213.34K$ 213.34K $ 213.34K Suministro de Circulación 9.02B 9.02B 9.02B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SUPERIOR es de $ 192.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUPERIOR es de 9.02B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 213.34K.