Precio de SunWukong hoy

El precio actual de SunWukong (SUNWUKONG) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUNWUKONG a USD es $ 0 por SUNWUKONG.

SunWukong actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170,061, con un suministro circulante de 1.00B SUNWUKONG. Durante las últimas 24 horas, SUNWUKONG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03674487, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUNWUKONG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 241.13.

Información del mercado de SunWukong (SUNWUKONG)

Cap de mercado $ 170.06K$ 170.06K $ 170.06K Volumen (24H) $ 241.13$ 241.13 $ 241.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.06K$ 170.06K $ 170.06K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SunWukong es de $ 170.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 241.13. El suministro circulante de SUNWUKONG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170.06K.